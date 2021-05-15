Принц Гарри раскритиковал то, как его воспитывал отец

Детали

В большом 90-минутном интервью принц Гарри, который ждет дочь от Меган Маркл и уже является отцом Арчи, сравнил жизнь в королевской семье со смесью между участием в "Шоу Трумэна" и пребыванием в зоопарке.

В разговоре с американским актером Даксом Шепардом для его подкаста Armchair Expert, Гарри продвигал свой новый сериал на Apple TV+ о психическом здоровье "Я, которого вы не можете видеть" с Опрой Уинфри, который выйдет на следующей неделе.

Обсуждая свое детство, Гарри сказал: "Вины нет. Я не думаю, что мы должны показывать пальцем или обвинять кого-либо, но, безусловно, когда дело доходит до воспитания детей, если я испытал какую-то форму боли или страдания из-за боли, которые, возможно, перенесли мой отец или мои родители, я собираюсь разорвать этот круговорот, чтобы, по сути, не передать его дальше".

"Это большая генетическая боль и страдания, которые все равно передаются, поэтому мы, как родители, должны делать все возможное, чтобы попытаться сказать: "Знаешь, что случилось со мной, я собираюсь убедиться, что это не так, с тобой такого не случится", - отметил принц Гарри.

Он сказал, что в свои 20 лет он понял, что не хочет королевской "работы", увидев, что она сделала с его матерью, принцессой Дианой.

Он сказал, что был вынужден "улыбнуться и смириться", но добавил: "Я видел за кулисами, я видел бизнес-модель, я знаю, как проходит эта операция и как она работает. Я не хочу быть частью этого. Это смесь участия в "Шоу Трумэна" и посещения зоопарка".

Гарри также рассказал, как начал терапию после разговора со своей женой Меган, которая "сразу это увидела".

"Она могла сказать, что мне было больно, и некоторые вещи, которые были вне моего контроля, разозлили бы меня по-настоящему, это заставило бы мою кровь закипеть", - добавил он.

Он сказал, что терапия помогла ему "вытянуть голову из песка" и заставила его понять, что ему нужно использовать свое привилегированное положение, чтобы помогать другим.

О принце Чарльзе он сказал: "Внезапно я начал складывать все вместе и говорить: "Значит, он относился ко мне так, как относились к нему, так как я могу изменить это для своих детей?".

"И вот я, я перевез всю свою семью в США, это не было планом, но иногда вам нужно принимать решения и ставить семью на первое место, и ваше психическое здоровье - на первое место", - сказал принц Гарри.

Он описал свободу, которую он чувствовал, живя в Лос-Анджелесе: "Я действительно могу поднять голову, и я чувствую себя по-другому, мои плечи опустились, как и ее, вы можете ходить, чувствуя себя немного свободнее, я могу взять Арчи на спину, у меня никогда не было возможности сделать это в Англии".

Он добавил, что Меган, теперь зная о королевской жизни, говорит: "Вам не нужно быть принцессой, вы можете создать жизнь, которая будет лучше жизни любой принцессы".

Гарри также рассказал, что он встретился со своей будущей женой в лондонском супермаркете в первые дни их отношений, и пара притворилась, что не знает друг друга.

Герцог сказал: "Было приятно смотреть в пол в бейсболке, гулять по улице и пытаться оставаться инкогнито".

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Справка

Шоу Трумэна - сатирический фильм 1998 года с Джимом Керри в главной роли, где главный герой узнает, что он тайно является звездой международного популярного реалити-шоу.