Принц Гарри рассказал о том, как он боялся потерять Меган Маркл

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Подробно рассказывая о том, как ему не удавалось справиться с потерей матери больше десяти лет, Гарри в новом документальном сериале по телевидению говорит, что страх потерять свою жену Меган был одной из основных причин, по которым пара бросила свои королевские обязанности и переехала в США.

"За моей мамой гнались до смерти, когда она была в отношениях с кем-то, кто не был белым, а теперь посмотрите, что произошло. Вы говорите о том, что история повторяется? Они не остановятся, пока она не умрет", - сказал принц Гарри в сериале о психическом здоровье "Меня, которого ты не видишь".

В этой же документалке Гарри рассказывал, как шел за гробом Дианы улицам Лондона со своим братом Уильямом, отцом, принцем Чарльзом и дядей Чарльзом Спенсером.

"Больше всего я запомнил звук копыт лошадей, идущих по аллее", - сказал он. "Это было словно я был вне своего тела, просто шел, делая то, что от меня ожидалось, показывая одну десятую эмоций, которые проявляли все", - добавил Гарри.

Несколькими годами ранее он вспомнил, как сидел на заднем сиденье машины своей матери, когда ее в слезах преследовали фотографы.

"Одно из ощущений, которое я всегда чувствую, - это беспомощность. Быть парнем и быть слишком молодым, чтобы помочь женщине, в данном случае моей матери, и это происходило каждый божий день", - сказал он.

Гарри сказал, что он похоронил свои чувства, но много пил и страдал от панических атак и беспокойства в свои 20 лет, и до сих пор боится, когда видит камеры.

"Я был так зол на то, что случилось с ней (Дианой - ред.), и на тот факт, что правосудия вообще не было... те же люди, которые гнались за ней через туннель, сфотографировали ее умирающую на заднем сиденье той машины", - сказал он.

"Щелчок фотоаппаратов и вспышки фотоаппаратов заставляют мою кровь закипать. Это меня злит. Это возвращает меня к тому, что случилось с моей мамой, что я пережил в детстве", - добавил Гарри.

Даже сейчас, в 36 лет, он сказал, что возвращение в Лондон заставляет его чувствовать себя напряженным и преследуемым.

Гарри сказал, что начал серьезную терапию почти пять лет назад, когда встретил Меган.

"Я быстро понял, что, если эти отношения будут продолжаться, мне придется иметь дело со своим прошлым", - сказал он.

Пара поженилась в мае 2018 года.

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Добавим

Ранее Герцог Сассекский Гарри в этом же сериале раскритиковал то, как его воспитал принц Чарльз, обсуждая "генетическую боль и страдания" в королевской семье и подчеркивая, что он хочет "разорвать порочный круг" для своих детей.

Дополнение

Сериал "Меня, которого ты не видишь", который Гарри продюсировал вместе с ведущей ток-шоу с США Опрой Уинфри, выходит на Apple TV+ в пятницу.

Принцесса Диана погибла в 1997 году в возрасте 36 лет в результате аварии в Париже после того, как машину, в которой она ехала со своим парнем египетского происхождения Доди Файедом, преследовали папарацци. Гарри тогда было 12 лет.

Гарри, чья американская жена Меган - афроамериканского происхождения, рассказал о расистских сообщениях в британской прессе о его жене, а также о жестоком обращении в социальных сетях. Меган сказала, что ее опыт в Великобритании привел ее к мысли о самоубийстве, когда она была беременна их первым сыном Арчи.