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Принц Ендрю попросив суд в США відмовитись розглядати справу про сексуальні домагання

Київ • УНН

 • 23326 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Ендрю, герцог Йоркський, відкинув звинувачення Вірджинії Джуфре (Робертс) у сексуальних домаганнях і попросив американський суд відмовитися розглядати справу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Принц Ендрю попросив суд в США відмовитись розглядати справу про сексуальні домагання

Деталі

За словами герцога Йоркського, ця “спроба отримати гроші” після самогубства у 2019 році фінансиста Джеффрі Епштейна, ув’язненого під вартою у справі про торгівлю дівчатами віком 14 років.

За словами Джуфре, вона стала “жертвою” бізнесмена Джефрі Епштейна, який звів її з принцом у 2001 році, коли їй було 17 років. Вона вимагає від 61-річного принца компенсації за отримані фізичні та моральні збитки. Вона подала на нього до Манхеттенського суду.

Принц заперечує всі звинувачення. За його словами, він ніколи не зустрічався з Джуфре, а фотографія, на якій вони зображені разом у компанії коханки Епштейна Гілейн Максвелл, є підробкою.

Контекст

У листопаді 2019 року принц Ендрю попросив звільнити його від публічних обов’язків через його минулі контакти з американським мільярдером. “Я, як і раніше, однозначно жаль про свій нерозсудливий зв’язок з Джеффрі Епштейном”, — зазначив тоді принц Ендрю. За його словами, самогубство мільярдера “залишило безліч питань без відповідей”.

Нагадаємо

У 2019 році поліція Лондона пояснила відмову провести розслідування проти принца Ендрю.

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