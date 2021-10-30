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Принц Эндрю попросил суд в США отказаться рассматривать дело о сексуальных домогательствах

Киев • УНН

 • 23326 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, герцог Йоркский, отверг обвинения Виргинии Джуфре (Робертс) в сексуальных притязаниях и попросил американский суд отказаться рассматривать дело. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Принц Эндрю попросил суд в США отказаться рассматривать дело о сексуальных домогательствах

Подробности

По словам герцога Йоркского, эта попытка получить деньги после самоубийства в 2019 году финансиста Джеффри Эпштейна, заключенного под стражей по делу о торговле девушками в возрасте 14 лет.

По словам Джуфре, она стала жертвой бизнесмена Джефри Эпштейна, который возвел ее с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Она подала на него в Манхэттенский суд.

Принц отрицает все обвинения. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они изображены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подлогом.

Контекст

В ноябре 2019 года принц Эндрю попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером. “Я по-прежнему однозначно сожалею о своей безрассудной связи с Джеффри Эпштейном”, — отметил тогда принц Эндрю. По его словам, самоубийство миллиардера “оставило множество вопросов без ответов”.

Напомним

В 2019 году полиция Лондона объяснила отказ провести расследование против принца Эндрю.

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