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У поліції Лондона пояснили відмову провести розслідування проти принца Ендрю

У поліції Лондона пояснили відмову провести розслідування проти принца Ендрю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Представники поліції Лондона назвали причини, за якими в 2016 році було прийнято рішення не проводити повне розслідування звинувачень, висунутих проти члена британської королівської сім'ї, принца Ендрю, герцога Йоркського, у справі покійного американського фінансиста і сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

У четвер представник поліції підтвердив, що у 2015 році поліцейським надійшла скарга від жінки, яка стверджувала, що вона стала жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Автором скарги була американка Вірджинія Робертс Джуффре. Вона звинуватила фінансиста Джеффрі Епштейна в тому, що той утримував її в якості секс-рабині, і що з 2001 року її тричі примушували до сексу з принцом Ендрю, причому один з інцидентів стався в Лондоні. За словами жінки, вона була неповнолітньою в той момент, коли її вперше примусили вступити в зв’язок з принцом, який був другом Епштейна.

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Глава столичної поліції Алекс Мюррей заявив, що в 2016 році поліція, уважно розглянувши всі обставини і проконсультувавшись з прокуратурою, прийшла до висновку, що Джуффре звернулася із звинуваченнями не за адресою.

“Після отримання юридичної консультації, стало зрозуміло, що будь-які розслідування у справі, пов’язаній з торгівлею людьми, будуть здебільшого зосереджені на діях і відносинах поза межами Великобританії”, — сказав Мюррей. За його словами, поліція Лондона була “невідповідною інстанцією” для проведення розслідування.

Джеффрі Епштейн помер в нью-йоркській в’язниці у серпні. Офіційна причина смерті — самогубство. Епштейна були пред’явлені звинувачення в торгівлі людьми.

Глава лондонської поліції повідомив, що після смерті Епштейна рішення, прийняте в 2016 році, було переглянуто, проте в результаті поліція вирішила нічого не змінювати.

59-річний принц Ендрю неодноразово заперечував усі звинувачення. Під час недавнього телевізійного інтерв’ю, що вийшло в ефір майже два тижні тому, принц позбувся громадської підтримки, так як спробував виправдати свою дружбу з Епштейном і не висловив співчуття молодим дівчатам, які постраждали в результаті дій фінансиста. Після скандального інтерв’ю принц оголосив про те, що він тимчасово не буде виконувати свої обов’язки в якості члена королівської сім’ї.

Телевізійне інтерв’ю з Джуффре має вийти в ефір одного з британських каналів в понеділок. Жінка вважає, що принц Ендрю повинен понести відповідальність за вчинені ним дії.

Влада США все ще розслідує справу Джеффрі Епштейна. У судах продовжують розглядати кілька цивільних позовів, поданих щодо майна покійного фінансиста.

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