В полиции Лондона объяснили отказ провести расследование против принца Эндрю

В четверг представитель полиции подтвердил, что в 2015 году полицейским поступила жалоба от женщины, утверждавшей, что она стала жертвой торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Автором жалобы была американка Вирджиния Робертс Джуффр. Она обвинила финансиста Джеффри Эпштейна в том, что тот содержал ее в качестве секс-рабыни, и что с 2001 года ее трижды принуждали к сексу с принцем Эндрю, причем один из инцидентов произошел в Лондоне. По словам женщины, она была несовершеннолетней в тот момент, когда ее впервые принудили вступить в связь с принцем, являвшимся другом Эпштейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу одного из принцев

Глава столичной полиции Алекс Мюррей заявил, что в 2016 году полиция, внимательно рассмотрев все обстоятельства и проконсультировавшись с прокуратурой, пришла к выводу, что Джуффр обратилась с обвинениями не по адресу.

“После получения юридической консультации, стало ясно, что любые расследования по делу, связанному с торговлей людьми, будут по большей части сосредоточены на действиях и отношениях вне пределов Великобритании”, — сказал Мюррей. По его словам, полиция Лондона была “неподходящей инстанцией” для проведения расследования.

Джеффри Эпштейн умер в нью-йоркской тюрьме в августе. Официальная причина смерти — самоубийство. Эпштейна были предъявлены обвинения в торговле людьми.

Глава лондонской полиции сообщил, что после смерти Эпштейна решение, принятое в 2016 году, было пересмотрено, однако в результате полиция решила ничего не менять.

59-летний принц Эндрю неоднократно отрицал все обвинения. Во время недавнего телевизионного интервью, вышедшего в эфир почти две недели назад, принц лишился общественной поддержки, так как попытался оправдать свою дружбу с Эпштейном и не выразил сочувствия молодым девушкам, которые пострадали в результате действий финансиста. После скандального интервью принц объявил о том, что он временно отказывается от исполнения обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Телевизионное интервью с Джуффр должно выйти в эфир одного из британских каналов в понедельник. Женщина считает, что принц Эндрю должен понести ответственность за совершенные им действия.

Власти США все еще расследуют дело Джеффри Эпштейна. В судах продолжают рассматривать несколько гражданских исков, поданных в отношении имущества покойного финансиста.