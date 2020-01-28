Прикордонники розповіли, скількох осіб з початку року не пустили через адмінмежу до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. З початку цього року до тимчасово окупованого Криму через адмінмежу з Херсонською областю не пустили 78 громадян. Про це журналісту УНН повідомив начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.
“З початку 2020 року через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом не пропустили 78 громадян. У переважній більшості, це громадяни, в яких не були належним чином оформлені документи для перетину адмінмежі”, — розповів Шевцов.
Як повідомлялося, понад 4 тис. осіб на контролі у прикордонників через можливе відвідування Криму.
Нагадаємо, росіянці заборонили на три роки в’їзд в Україну через візит до Криму.