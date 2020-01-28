Росіянці заборонили на три роки в'їзд в Україну через візит до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Херсоні прикордонники на три роки заборонили в’їзд в Україну громадянці Росії через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби у Facebook.
"Так учора, на прикордонний контроль авіарейсом Стамбул-Херсон прибула громадянка Російської Федерації. Під час перевірки документів військовослужбовці встановили, що росіянка в жовтні 2019 року незаконно відвідувала анексований Крим. За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники іноземку не пропустили та заборонили їй на три роки відвідувати територію України", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загалом, протягом минулого року, під час прикордонного контролю військовослужбовці загону за різних причин відмовили у пропуску 1154 особам.
Нагадаємо, прикордонники не пустили в Україну трьох російських політиків.