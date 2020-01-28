Россиянке запретили на три года въезд в Украину из-за визита в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Херсоне пограничники на три года запретили въезд в Украину гражданке России из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы в Facebook.
"Так вчера, на пограничный контроль авиарейсом Стамбул-Херсон прибыла гражданка Российской Федерации. Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянка в октябре 2019 года незаконно посещала аннексированный Крым. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники иностранку не пропустили и запретили ей на три года посещать территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в целом, в течение прошлого года, во время пограничного контроля военнослужащие отряда по разным причинам отказали в пропуске 1154 лицам.
Напомним, пограничники не пустили в Украину трех российских политиков.