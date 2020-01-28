Пограничники рассказали, сколько человек с начала года не пустили через админчерту в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. С начала этого года во временно оккупированный Крым через админчерту с Херсонской областью не пустили 78 граждан. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
"С начала 2020 года через админчерту с временно оккупированным Крымом не пропустили 78 граждан. В подавляющем большинстве это граждане, у которых не были должным образом оформлены документы для пересечения админчерты", - рассказал Шевцов.
Как сообщалось, более 4 тыс. человек на контроле у пограничников из-за возможного посещения Крыма.
Напомним, россиянке запретили на три года въезд в Украину из-за визита в Крым.