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Пограничники рассказали, сколько человек с начала года не пустили через админчерту в Крым

Киев • УНН

 • 13236 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С начала этого года во временно оккупированный Крым через админчерту с Херсонской областью не пустили 78 граждан. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

Пограничники рассказали, сколько человек с начала года не пустили через админчерту в Крым

"С начала 2020 года через админчерту с временно оккупированным Крымом не пропустили 78 граждан. В подавляющем большинстве это граждане, у которых не были должным образом оформлены документы для пересечения админчерты", - рассказал Шевцов.

Как сообщалось, более 4 тыс. человек на контроле у пограничников из-за возможного посещения Крыма.

Напомним, россиянке запретили на три года въезд в Украину из-за визита в Крым.

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