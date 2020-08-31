Прикордонники протягом вихідних пропустили до України кілька тисяч іноземців

"В середньому за добу на в’їзд були пропущені як в суботу, так і в неділю по 6,5 тисяч іноземних громадян. Близько по 150 іноземців не змогли в’їхати в нашу державу", - сказав співрозмовник.



Він підкреслив, що якщо прикордонники приймали рішення щодо відмови іноземцю у в’їзді до нашої держави, воно виключно було у межах чинного законодавства.



Нагадаємо, уряд України 27 серпня на позачерговому засіданні вніс зміни до постанови № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів". Постанова була опублікована о 20:21. У ній сказано, що обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України будуть діяти з 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня.



Обмеження не торкнуться іноземців, що мають посвідку на проживання в Україні, іноземних громадян, які прямують транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох днів, осіб, які навчаються в українських вишах, представників міжнародних місій або тих, хто прибуває на запрошення дипломатичних представництв України, та ін.