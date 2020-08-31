Пограничники в течение выходных пропустили в Украину несколько тысяч иностранцев

"В среднем за сутки на въезд были пропущены как в субботу, так и в воскресенье по 6,5 тысяч иностранных граждан. Около по 150 иностранцев не смогли въехать в нашу страну", - сказал собеседник.



Он подчеркнул, что если пограничники принимали решение об отказе иностранцу во въезде в нашу страну, оно исключительно было в рамках действующего законодательства.



Напомним, правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внес изменения в постановление № 641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий". Постановление было опубликовано в 20:21. В нем сказано, что ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября.



Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или тех, кто прибывает по приглашению дипломатических представительств Украина, и др.