Прикордонники підтвердили, що їх поінформували щодо китайського коронавірусу

"Прикордонники не можуть виявляти людей та розуміти, наскільки вони можуть бути заражені - це в прерогативі медичних служб. Але інформування від МОЗу, про те, що така ситуація є, в напрямку з Китаю - нам надходило. Ми поінформували всі наші підрозділи для того, що вони врахували це у своїй службовій діяльності", - зазначив він.

На запитання журналіста, як це інформування впливатиме на діяльність, Демченко відмітив: "Ніяк не буде впливати".

"Державний кордон люди як перетинали, так і будуть перетинати. Якщо будуть мати додаткові вказівки, щоб залучити до пунктів пропуску, щоб там знаходилися медичні фахівці - звісно, це в прерогативі міністерства охорони здоров’я. В даний час ми просто поінформовані", - підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Міністерстві охорони здоров'я підготували рекомендації з метою раннього виявлення на території України можливих випадків нового коронавірусу nCoV, який поширився у Китаї.

Нагадаємо, у Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300.