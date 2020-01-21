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Прикордонники підтвердили, що їх поінформували щодо китайського коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Українські прикордонники поінформовані щодо нового коронавірусу з Китаю, проте це ніяк не впливатиме на перетин кордону. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Прикордонники підтвердили, що їх поінформували щодо китайського коронавірусу

"Прикордонники не можуть виявляти людей та розуміти, наскільки вони можуть бути заражені - це в прерогативі медичних служб. Але інформування від МОЗу, про те, що така ситуація є, в напрямку з Китаю - нам надходило. Ми поінформували всі наші підрозділи для того, що вони врахували це у своїй службовій діяльності", - зазначив він.

На запитання журналіста, як це інформування впливатиме на діяльність, Демченко відмітив: "Ніяк не буде впливати".

"Державний кордон люди як перетинали, так і будуть перетинати. Якщо будуть мати додаткові вказівки, щоб залучити до пунктів пропуску, щоб там знаходилися медичні фахівці - звісно, це в прерогативі міністерства охорони здоров’я. В даний час ми просто поінформовані", - підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Міністерстві охорони здоров'я підготували рекомендації з метою раннього виявлення на території України можливих випадків нового коронавірусу nCoV, який поширився у Китаї.

Нагадаємо, у Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом наблизилася до 300.

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