Пограничники подтвердили, что их проинформировали о китайском коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинские пограничники проинформированы о новом коронавирусе из Китая, однако это никак не повлияет на пересечение границы. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Пограничники не могут выявлять людей и понимать, насколько они могут быть заражены - это в прерогативе медицинских служб. Но информирование от Минздрава о том, что такая ситуация, в направлении из Китая - нам поступало. Мы проинформировали все наши подразделения для того, что они учли это в своей служебной деятельности", - отметил он.
На вопрос журналиста, как это информирование будет влиять на деятельность, Демченко отметил: "Никак не будет влиять".
"Государственную границу люди как пересекали, так и будут пересекать. Если будут иметь дополнительные указания, чтобы привлечь к пунктам пропуска, чтобы там находились медицинские специалисты - конечно, это в прерогативе министерства здравоохранения. В настоящее время мы просто проинформированы", - подытожил он.
Как ранее сообщалось в УНН, в Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае.
Напомним, в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300.