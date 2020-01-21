Пограничники подтвердили, что их проинформировали о китайском коронавирусе

"Пограничники не могут выявлять людей и понимать, насколько они могут быть заражены - это в прерогативе медицинских служб. Но информирование от Минздрава о том, что такая ситуация, в направлении из Китая - нам поступало. Мы проинформировали все наши подразделения для того, что они учли это в своей служебной деятельности", - отметил он.

На вопрос журналиста, как это информирование будет влиять на деятельность, Демченко отметил: "Никак не будет влиять".

"Государственную границу люди как пересекали, так и будут пересекать. Если будут иметь дополнительные указания, чтобы привлечь к пунктам пропуска, чтобы там находились медицинские специалисты - конечно, это в прерогативе министерства здравоохранения. В настоящее время мы просто проинформированы", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, в Министерстве здравоохранения подготовили рекомендации с целью раннего выявления на территории Украины возможных случаев нового коронавируса nCoV, который распространился в Китае.

Напомним, в Китае количество инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 300.