Прикордонники допомогли перетнути кордон іноземцям, які застрягли в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прикордонники разом з патрульною поліцією допомогли перетнути кордон 236 громадянам Молдови, які їхали транзитом із Росії додому. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба МВС України, передає УНН.
"Вчора до пункту пропуску Бачівськ, що на Сумщині, прибуло дві колони транспортних засобів, загалом 37 одиниць. Ними транзитом із Росії через Україну їхало 236 громадян Молдови, які надалі мали прямувати до українсько-молдовського кордону. Окрім дорослих іноземців, додому поверталися й троє дітей", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що хоч пропуск іноземців в Україну тимчасово припинено, врахувавши обставини, керівництво прикордонного відомства, відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про прикордонний контроль", прийняло окреме рішення про транзит територією України цими громадянами.
"Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Патрульною поліцією України, яка, після оформлення громадян, супроводжувала дві колони транспортних засобів до кордону з Молдовою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за останні п’ять днів до України повернули понад 50 тис. громадян.