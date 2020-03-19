На австрійсько-німецькому кордоні вводять жорсткі правила перетину: як діяти українцям

КИЇВ. 19 березня. УНН. Ситуація на німецько-австрійському кордоні для українців, які хочуть потрапити до України, ускладнилася. Після того, як Німеччина два дні тому, по суті, закрила кордон для Австрії, сьогодні опівночі аналогічно вчиняє Австрія. Про це написав у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.