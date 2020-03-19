На австрійсько-німецькому кордоні вводять жорсткі правила перетину: як діяти українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Ситуація на німецько-австрійському кордоні для українців, які хочуть потрапити до України, ускладнилася. Після того, як Німеччина два дні тому, по суті, закрила кордон для Австрії, сьогодні опівночі аналогічно вчиняє Австрія. Про це написав у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.
За інформацією посла, вводяться більш жорсткі правила перетину австрійсько-німецького кордону подорожуючими.
"Більш конкретно: від подорожуючих буде вимагатися довідка про стан здоров’я "з результатами біомолекулярного тесту", повідомив Олександр Щерба.
"Друга опція, наскільки я розумію, - це якщо поліцейський повірить, що ви їдете суто транзитом, враховуючи, що австро-угорський коридор під Нікельсдорфом - це один із останніх проїздів для евакуації. Себто, особисте рішення прикордонника", додав дипломат.
Для підтримки цієї останньої опції Олександр Щерба разом з послом України у Німеччині Андрієм Мельником написали спільне звернення до прикордонників двох країн.
"Не знаю, чи допоможе, але точно не завадить. Цей документ вже лежить в кризових штабах Німеччини і Австрії. Читайте, ознайомлюйтесь, завантажуйте на телефон. І якщо вже наважитесь пробиватися через Зальцбург, майте його при собі", наголосив дипломат.
Нагадаємо, Австрія вводить обмеження на в'їзд до країни з Німеччини.