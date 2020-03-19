На австрийско-немецкой границе вводят жесткие правила пересечения: как действовать украинцам

КИЕВ. 19 марта. УНН. Ситуация на немецко-австрийской границе для украинцев, которые хотят попасть в Украину, усложнилась. После того, как Германия два дня назад, по сути, закрыла границу для Австрии, сегодня в полночь аналогично поступает Австрия. Об этом написал в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.