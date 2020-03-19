На австрийско-немецкой границе вводят жесткие правила пересечения: как действовать украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Ситуация на немецко-австрийской границе для украинцев, которые хотят попасть в Украину, усложнилась. После того, как Германия два дня назад, по сути, закрыла границу для Австрии, сегодня в полночь аналогично поступает Австрия. Об этом написал в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
По информации посла, вводятся более жесткие правила пересечения австрийско-немецкой границы путешественниками.
"Более конкретно от путешествующих будет требоваться справка о состоянии здоровья" результатам биомолекулярного теста", сообщил Александр Щерба.
"Вторая опция, насколько я понимаю, - это если полицейский поверит, что вы едете сугубо транзитом, учитывая, что австро-венгерский коридор под Никкельсдорфом - это один из последних проездов для эвакуации. То есть, личное решение пограничника", добавил дипломат.
Для поддержки этой последней опции Александр Щерба вместе с послом Украины в Германии Андреем Мельником написали совместное обращение к пограничникам двух стран.
"Не знаю, поможет ли, но точно не помешает. Этот документ уже лежит в кризисных штабах Германии и Австрии. Читайте, знакомьтесь, загружайте на телефон. И если уж решитесь пробиваться через Зальцбург, имейте при себе", подчеркнул дипломат.
Напомним, Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии.