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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102833 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105586 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107565 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106344 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115459 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101375 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105706 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Пограничники помогли пересечь границу иностранцам, которые застряли в Украине

Пограничники помогли пересечь границу иностранцам, которые застряли в Украине

Киев  •  УНН

 • 11223 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пограничники вместе с патрульной полицией помогли пересечь границу 236 гражданам Молдовы, которые ехали транзитом из России домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

"Вчера в пункт пропуска Бачевск, что в Сумской области, прибыло две колонны транспортных средств, в общем 37 единиц. Ими транзитом из России через Украину ехало 236 граждан Молдовы, которые в дальнейшем направлялись к украинско-молдавской границе. Кроме взрослых иностранцев, домой возвращались и трое детей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что хоть пропуск иностранцев в Украине временно приостановлен, учитывая обстоятельства, руководство пограничного ведомства в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины "О пограничном контроле", приняло отдельное решение о транзите по территории Украины этими гражданами.

"Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с патрульной полиции Украины, которая, после оформления граждан, сопровождала две колонны транспортных средств к границе с Молдовой", - говорится в сообщении.

Напомним, что за последние пять дней в Украину вернули более 50 тыс. граждан.

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