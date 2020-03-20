Пограничники помогли пересечь границу иностранцам, которые застряли в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Пограничники вместе с патрульной полицией помогли пересечь границу 236 гражданам Молдовы, которые ехали транзитом из России домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
"Вчера в пункт пропуска Бачевск, что в Сумской области, прибыло две колонны транспортных средств, в общем 37 единиц. Ими транзитом из России через Украину ехало 236 граждан Молдовы, которые в дальнейшем направлялись к украинско-молдавской границе. Кроме взрослых иностранцев, домой возвращались и трое детей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что хоть пропуск иностранцев в Украине временно приостановлен, учитывая обстоятельства, руководство пограничного ведомства в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины "О пограничном контроле", приняло отдельное решение о транзите по территории Украины этими гражданами.
"Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с патрульной полиции Украины, которая, после оформления граждан, сопровождала две колонны транспортных средств к границе с Молдовой", - говорится в сообщении.
Напомним, что за последние пять дней в Украину вернули более 50 тыс. граждан.