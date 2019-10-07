Причина пожежі у шахті на Донеччині ще з'ясовується
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі у Торецьку на ВП "Шахта "Центральна" ДП “Торецьквугілля”, звідки вивели на поверхню понад 200 гірників. Про це журналісту УНН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"Шахта не працює. Пласт не схильний до самозагоряння, тому наразі намагаються з’ясувати джерело задимлення", - сказав Волинець.
Нагадаємо, внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню понад 200 гірників.
Як повідомляв УНН, у Житомирі вогнеборцями ліквідовано загоряння 11 безгосподарських дерев’яних сараїв.
Як повідомлялося раніше, цього року в Україні сталося вже понад 80 тис. пожеж, вогонь забрав життя понад 1,2 тис. людей.