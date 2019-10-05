З початку року в Україні сталося понад 80 тис. пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Цього року в Україні сталося вже понад 80 тис. пожеж, вогонь забрав життя понад 1,2 тис. людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"Всього з початку року на території України виникло вже понад 80 тисяч пожеж. З них у житловому секторі — понад 23 тисячі випадків. Кількість загиблих на них вже перетнула позначку у 1 тис. 200 осіб", - повідомили у відомстві.
Зазвичай, основними причинами виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування елементарними нормами пожежної безпеки, додали у ДСНС.
Нагадаємо, на відомому пляжі в Одесі горів ресторан.