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С начала года в Украине произошло более 80 тыс. пожаров

Киев • УНН

 • 10598 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В этом году в Украине произошло уже более 80 тыс. пожаров, огонь унес жизни более 1,2 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

С начала года в Украине произошло более 80 тыс. пожаров

"Всего с начала года на территории Украины возникло уже более 80 тыс. пожаров. Из них в жилом секторе - более 23 тыс. случаев. Количество погибших на них уже пересекло отметку в 1 тыс. 200 человек", - сообщили в ведомстве.

Обычно, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности, добавили в ГСЧС.

Напомним, на известном пляже в Одессе горел ресторан.

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