С начала года в Украине произошло более 80 тыс. пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В этом году в Украине произошло уже более 80 тыс. пожаров, огонь унес жизни более 1,2 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"Всего с начала года на территории Украины возникло уже более 80 тыс. пожаров. Из них в жилом секторе - более 23 тыс. случаев. Количество погибших на них уже пересекло отметку в 1 тыс. 200 человек", - сообщили в ведомстве.
Обычно, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности, добавили в ГСЧС.
Напомним, на известном пляже в Одессе горел ресторан.