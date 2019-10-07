Причина пожара в шахте в Донецкой области еще выясняется

"Шахта не работает. Пласт не склонен к самовозгоранию, поэтому сейчас пытаются выяснить источник задымления", - сказал Волынец.

Напомним, в результате пожара на шахте в Донецкой области были выведены на поверхность более 200 горняков.

Как сообщал УНН, в Житомире пожарными ликвидировано возгорание 11 безхозных деревянных сараев.

Как сообщалось ранее, в этом году в Украине произошло уже более 80 тыс. пожаров, огонь унес жизни более 1,2 тыс. человек.