Причина пожара в шахте в Донецкой области еще выясняется
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На данный момент специалисты выясняют причину пожара в Торецком на УП "Шахта "Центральная" ГП "Торецкуголь", откуда вывели на поверхность более 200 горняков. Об этом журналисту УНН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Шахта не работает. Пласт не склонен к самовозгоранию, поэтому сейчас пытаются выяснить источник задымления", - сказал Волынец.
Напомним, в результате пожара на шахте в Донецкой области были выведены на поверхность более 200 горняков.
Как сообщал УНН, в Житомире пожарными ликвидировано возгорание 11 безхозных деревянных сараев.
Как сообщалось ранее, в этом году в Украине произошло уже более 80 тыс. пожаров, огонь унес жизни более 1,2 тыс. человек.