На Доннеччині сталась пожежа у шахті, в якій знаходилось понад 200 гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню понад 200 гірників. Про це повідомляє УНН із посинням на пресцентр ДСНС України.
"6 жовтня о 07 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація, що у м. Торецьк на ВП “Шахта „Центральна“” ДП “Торецьквугілля” на горизонті 1 тис. 26 м виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.
Додається, що на поверхню було виведено 212 гірників.
“Робота шахти тимчасово призупинена”, — розповіли у пресцентрі.
“До гасіння залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та захисту довкілля України”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, через безхатченка у Житомирі горіло 11 сараїв.