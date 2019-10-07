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На Доннеччині сталась пожежа у шахті, в якій знаходилось понад 200 гірників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню понад 200 гірників. Про це повідомляє УНН із посинням на пресцентр ДСНС України.

На Доннеччині сталась пожежа у шахті, в якій знаходилось понад 200 гірників

"6 жовтня о 07 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація, що у м. Торецьк на ВП “Шахта „Центральна“” ДП “Торецьквугілля” на горизонті 1 тис. 26 м виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Додається, що на поверхню було виведено 212 гірників.

“Робота шахти тимчасово призупинена”, — розповіли у пресцентрі.

“До гасіння залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та захисту довкілля України”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, через безхатченка у Житомирі горіло 11 сараїв.

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