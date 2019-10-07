В Донецкой области произошел пожар в шахте, где находилось более 200 горняков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В результате пожара на шахте в Донецкой области были выведены на поверхность более 200 горняков. Об этом сообщает УНН со посинням на пресс-центр ГСЧС Украины.
“6 октября в 07 ч. 15 мин. в ГСЧС поступила информация, что в г. Торецкое на ОП „Шахта „Центральная““ ГП „Торецьквугилля“ на горизонте 1 тыс. 26 м возник пожар”, — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что в результате пожара жертв и пострадавших нет.
Добавляется, что на поверхность были выведены 212 горняков.
“Работа шахты временно приостановлена”, — рассказали в пресс-центре.
“К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, из-за бездомного в Житомире горел 11 сараев.