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В Донецкой области произошел пожар в шахте, где находилось более 200 горняков

Киев • УНН

 • 13422 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В результате пожара на шахте в Донецкой области были выведены на поверхность более 200 горняков. Об этом сообщает УНН со посинням на пресс-центр ГСЧС Украины.

В Донецкой области произошел пожар в шахте, где находилось более 200 горняков

“6 октября в 07 ч. 15 мин. в ГСЧС поступила информация, что в г. Торецкое на ОП „Шахта „Центральная““ ГП „Торецьквугилля“ на горизонте 1 тыс. 26 м возник пожар”, — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в результате пожара жертв и пострадавших нет.

Добавляется, что на поверхность были выведены 212 горняков.

“Работа шахты временно приостановлена”, — рассказали в пресс-центре.

“К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, из-за бездомного в Житомире горел 11 сараев.

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