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При вакцинації 70% населення можна знімати обмеження в державі – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Карантинні обмеження у всій державі можуть бути скасовані при вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в рамках робочої поїздки на Донеччину, передає кореспондент УНН.

При вакцинації 70% населення можна знімати обмеження в державі – Шмигаль

Цитата

“Держава витратила мільярди гривень з державного бюджету на те, щоб доставити вакцини в Україну. Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення – це означає, що пандемію, практично, буде поборено і ми взагалі можемо знімати обмеження в державі”, - сказав Шмигаль.

Деталі

Він додав, що 70% і більше – це хоча б 20 млн людей дорослого населення, яких “ми хочемо провакцинувати до кінця року”.

“Тому план стоїть – щонайменше півтора мільйона людей в тиждень має вакцинуватись, щоб ми до кінця року встигли більшість дорослого населення провакцинувати щонайменше першою (дозою вакцини – ред.)”, - додав він.

Додамо

Як писав УНН, "червону" зону карантину з 30 жовтня запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

“Червоний” рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину.

Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Наразі у “червоній” зоні перебуває 8 областей.

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