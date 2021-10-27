При вакцинации 70% населения можно снимать ограничения в государстве – Шмигаль

Цитата

“Государство потратило миллиарды гривен из государственного бюджета на доставку вакцин в Украину. Вакцинация населения, 70% вакцинированного населения – это означает, что пандемия практически будет преодолена и мы вообще можем снимать ограничения в государстве”, - сказал Шмигаль.

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Он добавил, что 70% и более – это хотя бы 20 млн человек взрослого населения, которых мы хотим провакцинировать до конца года.

"Поэтому план стоит - по меньшей мере, полтора миллиона человек в неделю должно вакцинироваться, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения провакцинировать по меньшей мере первой (дозой вакцины - ред.)", - добавил он.

Добавим

Как писал УНН, красную зону карантина с 30 октября вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

"Красный" уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине был введен с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продолжали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами – зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19 в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предполагает минимальные ограничения. Желтый уровень – по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина.

Оранжевый уровень – устанавливается после желтого и свидетельствует об усложнении эпидемической ситуации. Красный уровень предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил – на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности красной зоны. Сертификаты двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. В настоящее время в "красной" зоне находится 8 областей.