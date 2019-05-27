При перекиданні човна у Китаї загинуло 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Кількість загиблих в результаті перекидання човна на річці Бейпаньцзян в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю збільшилася до 13 осіб. Про це в понеділок повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.
Центральне телебачення КНР 24 травня повідомляло, що при перевороті човна загинули 10 осіб, 13 значилися в списку зниклих безвісті.
За інформацією "Сіньхуа", в ході пошуково-рятувальної операції в минулі вихідні вдалося виявити і ідентифікувати тіла всіх загиблих.
Інцидент стався 23 травня в повіті Чженьфен. На борту човна знаходилися 29 чоловік. Серед тих, що вижили господар судна, який був затриманий поліцією. Причина інциденту встановлюється.
Нагадаємо, не менш п'ятдесяти людей загинули після катастрофи човна біля берегів Тунісу.