При опрокидывании лодки в Китае погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Количество погибших в результате опрокидывания лодки на реке Бейпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая увеличилось до 13 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.
Центральное телевидение КНР 24 мая сообщало, что при перевороте лодки погибли 10 человек, 13 числились в списке пропавших без вести.
По информации "Синьхуа", в ходе поисково-спасательной операции в минувшие выходные удалось обнаружить и идентифицировать тела всех погибших.
Инцидент произошел 23 мая в уезде Чженьфен. На борту лодки находились 29 человек. Среди выживших хозяин судна, который был задержан полицией. Причина инцидента устанавливается.
Напомним, не менее пятидесяти человек погибли после катастрофы лодки у берегов Туниса.