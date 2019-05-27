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6 марта, 19:19 • 137322 просмотра

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При опрокидывании лодки в Китае погибли 13 человек

При опрокидывании лодки в Китае погибли 13 человек

Киев  •  УНН

 • 8729 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Количество погибших в результате опрокидывания лодки на реке Бейпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая увеличилось до 13 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.

Центральное телевидение КНР 24 мая сообщало, что при перевороте лодки погибли 10 человек, 13 числились в списке пропавших без вести.

По информации "Синьхуа", в ходе поисково-спасательной операции в минувшие выходные удалось обнаружить и идентифицировать тела всех погибших.

Инцидент произошел 23 мая в уезде Чженьфен. На борту лодки находились 29 человек. Среди выживших хозяин судна, который был задержан полицией. Причина инцидента устанавливается.

Напомним, не менее пятидесяти человек погибли после катастрофы лодки у берегов Туниса.

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