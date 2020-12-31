При атаці на аеропорт Ємену загинули три співробітники Червоного Хреста

“Міжнародний комітет Червоного Хреста глибоко засмучений тим, що троє наших співробітників загинули в результаті вибуху в аеропорту Адена”, — йдеться в тексті. Раніше штаб-квартира гуманітарної організації в Женеві повідомляла про двох загиблих співробітників МКЧХ і одного зниклого без вісті.

Також повідомлялося, що один із загиблих — громадянин Ємену, який займався питаннями координації авіасполучення по лінії МКЧХ, другий — руандіец — працював у медичній бригаді в якості спеціаліста по рентгенівському обладнанню.

Ще троє інших співробітників отримали поранення.

“Це трагічний день для МКЧХ і для народу Ємену, — заявив директор управління оперативної діяльності МКЧХ Домінік Штілхарт. — Єменці перенесли жахливі страждання за останні п’ять років. День, подібний до нинішнього, додає ще більше горя як родині Червоного Хреста, так і єменським сім’ям, чиї рідні і близькі були вбиті або поранені під час цього вибуху”.

Нагадаємо, 30 грудня три мінометних снаряди розірвалися в середу в аеропорту міста Адена одночасно з прильотом міністрів нового уряду Ємену. При атаці загинули 27 людей, десятки отримали поранення. Серед жертв і постраждалих є прості громадяни, журналісти, що зустрічали членів уряду представники місцевої влади та армійського командування. Ніхто з міністрів не постраждав.