При атаке на аэропорт Йемена погибли три сотрудника Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Количество погибших в результате взрыва в аэропорту Йемена сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) возросло до трех. Соответствующее сообщение организация разместила на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Международный комитет Красного Креста глубоко опечален тем, что трое наших сотрудников погибли в результате взрыва в аэропорту Адена”, — говорится в тексте. Ранее штаб-квартира гуманитарной организации в Женеве сообщала о двух погибших сотрудников МККК и одного пропавшего без вести.
Также сообщалось, что один из погибших — гражданин Йемена, который занимался вопросами координации авиасообщения по линии МККК, второй — руандиец — работал в медицинской бригаде в качестве специалиста по рентгеновскому оборудованию.
Еще трое других сотрудников получили ранения.
“Это трагический день для МККК и для народа Йемена, — заявил директор управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт. — Йеменцы перенесли ужасные страдания за последние пять лет. День, подобный нынешнему, добавляет еще больше горя как семье Красного Креста, так и йеменским семьям, чьи родные и близкие были убиты или ранены во время этого взрыва”.
Напомним, 30 декабря три минометных снаряда разорвались в среду в аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена. При атаке погибли 27 человек, десятки получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть простые граждане, журналисты, встречали членов правительства представители местной власти и армейского командования. Никто из министров не пострадал.