Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Київ • УНН
Президент України оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До неї увійшли Камишін, Сибіга, Сметанін та Олексій Кулеба, а Дмитра Кулебу виключено зі складу.
У четвер, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ОП.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Зеленський своїм указом постановив затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача позаштатного радника Президента України Олександра Камишіна.
До Ставки також увійшли голова МЗС Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, а також віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Водночас зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський виключив колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Зеленський дав посади в ОП Камишіну, Верещук та Микиті08.09.24, 11:57 • 83883 перегляди