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Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Київ • УНН

 • 17827 перегляди

Президент України оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До неї увійшли Камишін, Сибіга, Сметанін та Олексій Кулеба, а Дмитра Кулебу виключено зі складу.

У четвер, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це УНН повідомляє  із посиланням на сайт ОП.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Зеленський своїм указом постановив затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача позаштатного радника Президента України Олександра Камишіна.

До Ставки також увійшли голова МЗС Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, а також віцепрем'єр-міністр з відновлення  України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Водночас зі складу  Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський виключив колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Зеленський дав посади в ОП Камишіну, Верещук та Микиті08.09.24, 11:57 • 83883 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба

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