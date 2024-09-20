Президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

В четверг, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом УНН сообщает с ссылким на сайт ОП.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский своим указом постановил утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего внештатного советника Президента Украины Александра Камышина.

В Ставку также вошли глава МИД Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, а также вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В то же время из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский исключил бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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