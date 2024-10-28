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Президент України розкрив причини провалу саміту БРІКС та плани путіна

Київ • УНН

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Володимир Зеленський заявив про провал саміту БРІКС через відсутність ключових лідерів, на яких розраховувала росія. За його словами, путін намагається розділити світ, але його спроби не мають успіху.

Президент України розкрив причини провалу саміту БРІКС та плани путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт БРІКС провалився, зокрема через те, там не було всіх лідерів країн, на яких розраховувала росія. Про це він заявив в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Я вважаю, що саміт БРІКС провалився. Не всі були у складі БРІКС із сьогоднішнього складу БРІКС. Ми не побачили багатьох лідерів на яких розраховувала росія, окрім гостей в самому БРІКС, Саудівської Аравії на рівні лідера не було. Це говорить про те, що союзу в БРІКСі немає. Я вважаю, що сам БРІКС розколює путін його політикою війни

- сказав Зеленський.

Президент також вважає, що путін дуже хоче поляризувати світ та розділити його на немов захід та БРІКС+.

"У нього на сьогодні - це не вийшло по різних причинах, я думаю, що передусім через те, що всі розуміють, що він вбивця, терорист, розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс і деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку не хочуть маратися об путіна", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Як писало агенство Reuters, саміт БРІКС, у якому взяли участь понад 20 лідерів, включно з головою КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та очільником Туреччини Таїпом Ердоганом, продемонстрував глибину зв'язків росії за межами західного світу. Втім у четвер російський диктатор володимир путін на засіданні все ж таки зіткнувся із закликами припинити війну в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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