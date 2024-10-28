Президент України розкрив причини провалу саміту БРІКС та плани путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт БРІКС провалився, зокрема через те, там не було всіх лідерів країн, на яких розраховувала росія. Про це він заявив в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Я вважаю, що саміт БРІКС провалився. Не всі були у складі БРІКС із сьогоднішнього складу БРІКС. Ми не побачили багатьох лідерів на яких розраховувала росія, окрім гостей в самому БРІКС, Саудівської Аравії на рівні лідера не було. Це говорить про те, що союзу в БРІКСі немає. Я вважаю, що сам БРІКС розколює путін його політикою війни