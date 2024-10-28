Президент Владимир Зеленский считает, что саммит БРИКС провалился, в частности из-за того, там не было всех лидеров стран, на которых рассчитывала россия. Об этом он заявил в интервью для The Times of India, передает УНН.

Я считаю, что саммит БРИКС провалился. Не все были в составе БРИКС из сегодняшнего состава БРИКС. Мы не увидели многих лидеров на которых рассчитывала россия, кроме гостей в самом БРИКС, Саудовской Аравии на уровне лидера не было. Это говорит о том, что союза в БРИКСе нет. Я считаю, что сам БРИКС раскалывает путин его политикой войны - сказал Зеленский.

Президент также считает, что путин очень хочет поляризовать мир и разделить его на словно запад и БРИКС+.

"У него на сегодня - это не получилось по разным причинам, я думаю, что прежде всего из-за того, что все понимают, что он убийца, террорист, понимают, что сегодня есть дешевый энергоресурс и некоторые государства этим пользуются. Но даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику не хотят мараться о путина", - отметил Зеленский.

Дополнение

Как писало агентство Reuters, саммит БРИКС, в котором приняли участие более 20 лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и главу Турции Тайипа Эрдогана, продемонстрировал глубину связей россии за пределами западного мира. Впрочем в четверг российский диктатор владимир рутин на заседании все же столкнулся с призывами прекратить войну в Украине.