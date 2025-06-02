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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Зеленський: Сумський та Покровський напрямки - найгарячіші на фронті

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що на Сумському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Сили оборони роблять усе можливе, щоб зірвати плани окупантів.

Зеленський: Сумський та Покровський напрямки - найгарячіші на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найгарячішими ділянками фронту є Сумський і Покровський напрямок. Він додав, що Сили оборони роблять усе можливо, що не дати росіянам сформувати ударний кулак, передає УНН.

росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Одні з головних, гарячих напрямків – Сумський та Покровський. Ми не даємо їм сформувати ударний кулак для просування вперед 

- заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що різні формати бойових дій, зокрема із застосуванням дронів, дають результат.

Я вважаю, що наші хлопці добре працюють, міцно стоять. І різні формати дронових атак, про які я казав раніше, дають плідний результат 

- заначив Президент.

Доповнення

російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
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