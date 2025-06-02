Зеленський: Сумський та Покровський напрямки - найгарячіші на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найгарячішими ділянками фронту є Сумський і Покровський напрямок. Він додав, що Сили оборони роблять усе можливо, що не дати росіянам сформувати ударний кулак, передає УНН.

росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Одні з головних, гарячих напрямків – Сумський та Покровський. Ми не даємо їм сформувати ударний кулак для просування вперед

Глава держави повідомив, що різні формати бойових дій, зокрема із застосуванням дронів, дають результат.

Я вважаю, що наші хлопці добре працюють, міцно стоять. І різні формати дронових атак, про які я казав раніше, дають плідний результат