Зеленський: Сумський та Покровський напрямки - найгарячіші на фронті
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив, що на Сумському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Сили оборони роблять усе можливе, щоб зірвати плани окупантів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найгарячішими ділянками фронту є Сумський і Покровський напрямок. Він додав, що Сили оборони роблять усе можливо, що не дати росіянам сформувати ударний кулак, передає УНН.
росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Одні з головних, гарячих напрямків – Сумський та Покровський. Ми не даємо їм сформувати ударний кулак для просування вперед
Глава держави повідомив, що різні формати бойових дій, зокрема із застосуванням дронів, дають результат.
Я вважаю, що наші хлопці добре працюють, міцно стоять. І різні формати дронових атак, про які я казав раніше, дають плідний результат
Доповнення
російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".