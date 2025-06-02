Зеленский: Сумское и Покровское направления - самые горячие на фронте
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил, что на Сумском и Покровском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои. Силы обороны делают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самыми горячими участками фронта являются Сумское и Покровское направление. Он добавил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать россиянам сформировать ударный кулак, передает УНН.
россияне пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях. Одни из главных, горячих направлений – Сумское и Покровское. Мы не даем им сформировать ударный кулак для продвижения вперед
Глава государства сообщил, что различные форматы боевых действий, в частности с применением дронов, дают результат.
Я считаю, что наши ребята хорошо работают, крепко стоят. И разные форматы дроновых атак, о которых я говорил ранее, дают плодотворный результат
Дополнение
российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".