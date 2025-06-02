Зеленский: Сумское и Покровское направления - самые горячие на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самыми горячими участками фронта являются Сумское и Покровское направление. Он добавил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать россиянам сформировать ударный кулак, передает УНН.

россияне пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях. Одни из главных, горячих направлений – Сумское и Покровское. Мы не даем им сформировать ударный кулак для продвижения вперед

Глава государства сообщил, что различные форматы боевых действий, в частности с применением дронов, дают результат.

Я считаю, что наши ребята хорошо работают, крепко стоят. И разные форматы дроновых атак, о которых я говорил ранее, дают плодотворный результат