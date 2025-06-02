Зеленский: Сумское и Покровское направления - самые горячие на фронте

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 23082 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 63504 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 75554 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 141342 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 157790 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 158359 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 209100 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 213687 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 122970 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 324432 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
64%
750мм
Популярные новости

Украинская делегация в Стамбуле скоординировала позиции с европейскими партнерами перед переговорами с рф

2 июня, 09:10 • 32495 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

2 июня, 11:45 • 146555 просмотра

В Киевском СИЗО разоблачили возможную подделку документов о осужденных, начато расследование - Омбудсмен

2 июня, 12:24 • 29282 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

13:22 • 48948 просмотра

Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН

15:15 • 20587 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 141351 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 324440 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 367285 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 380334 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 384445 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Сергей Кислыця

Гитанас Науседа

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 124053 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 131073 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 209953 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 150067 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 179579 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Зеленский: Сумское и Покровское направления - самые горячие на фронте

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что на Сумском и Покровском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои. Силы обороны делают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов.

Зеленский: Сумское и Покровское направления - самые горячие на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самыми горячими участками фронта являются Сумское и Покровское направление. Он добавил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать россиянам сформировать ударный кулак, передает УНН.

россияне пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях. Одни из главных, горячих направлений – Сумское и Покровское. Мы не даем им сформировать ударный кулак для продвижения вперед 

- заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что различные форматы боевых действий, в частности с применением дронов, дают результат.

Я считаю, что наши ребята хорошо работают, крепко стоят. И разные форматы дроновых атак, о которых я говорил ранее, дают плодотворный результат 

- отметил Президент.

Дополнение

российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9