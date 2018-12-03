Президенти Литви та Польщі обговорять підтримку України у НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президентка Литви Даля Грібаускайте обговорить зі своїм колегою президентом Польщі Анджеєм Дудою питання підтримки України на міжнародній арені, під час кліматичного форуму, який розпочався в місті Катовіце. Про це повідомляє УНН із посиланням на LRT.
"Однією з найбільших поточних проблем є ситуація в Україні. Оскільки Польща є однією з найбільших прихильників України, і ми однаково розуміємо виклики безпеці, тому мова йтиме про те, як нам разом із Польщею ініціювати сильнішу реакцію в ЄС та НАТО", - заявила президентка Литви.
Нагадаємо, президентка Литви Даля Грібаускайте засудила російську агресію проти України.
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Як повідомляв УНН, Польща виступає за посилення санкцій проти Росії у зв’язку із її агресією у районі Азовського моря. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.
Раніше, 25 листопада, прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.