Президенты Литвы и Польши обсудят поддержку Украины в НАТО и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президенткой Литвы Даля Грибаускайте обсудит со своим коллегой президентом Польши Анджеем Дудой вопрос поддержки Украины на международной арене, во время климатического форума, который начался в городе Катовице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.
“Одной из самых больших текущих проблем является ситуация в Украине. Поскольку Польша является одной из сторонниц Украины, и мы понимаем вызовы безопасности, поэтому речь пойдет о том, как нам вместе с Польшей инициировать сильную реакцию в ЕС и НАТО”, — заявила президент Литвы.
Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте осудила российскую агрессию против Украины.
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Как сообщал УНН, Польша выступает за ужесточение санкций против России в связи с ее агрессией в районе Азовского моря. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Ранее, 25 ноября, пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека — военные моряки и сотрудники СБУ.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.