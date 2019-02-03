Президента просять видавати по 15 соток землі за народження третьої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українці пропонують видавати по 15 соток землі за народження третьої і наступних дітей. Відповідна петиція за №22/050163-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 1 лютого, передає УНН.
"Видавати родинам за народження 3-ї і наступних дітей по 15 соток землі в області прописки", - зазначила автор петиції Юлія Шевель.
На думку автора, така пільга дозволить відродити села й селища, які наразі залишились без хазяїна, а крім того, знизить еміграцію українців.
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Нагадаємо, протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали "пакунок малюка" після народження дитини.
Цього року в Державному бюджеті передбачено 500 млн грн на компенсацію послуг няні молодим сім'ям за програмою "муніципальна няня".