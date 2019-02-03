Президента просят выдавать по 15 соток земли за рождение третьего ребенка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79225 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101886 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136630 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134928 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131884 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126236 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163902 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117935 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президента просят выдавать по 15 соток земли за рождение третьего ребенка

Президента просят выдавать по 15 соток земли за рождение третьего ребенка

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинцы предлагают выдавать по 15 соток земли за рождение третьего и последующих детей. Соответствующая петиция за №22/050163-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 1 февраля, передает УНН.

"Выдавать семьям за рождение 3-го и последующих детей по 15 соток земли в области прописки", - отметила автор петиции Юлия Шевель.

По мнению автора, такая льгота позволит возродить села и поселки, которые сейчас остались без хозяина, а кроме того, снизит эмиграцию украинцев.

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Напомним, в течение прошлого года более 100 тыс. украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка.

В этом году в Государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на компенсацию услуг няни молодым семьям по программе "муниципальная няня".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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