Президента просят выдавать по 15 соток земли за рождение третьего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинцы предлагают выдавать по 15 соток земли за рождение третьего и последующих детей. Соответствующая петиция за №22/050163-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 1 февраля, передает УНН.
"Выдавать семьям за рождение 3-го и последующих детей по 15 соток земли в области прописки", - отметила автор петиции Юлия Шевель.
По мнению автора, такая льгота позволит возродить села и поселки, которые сейчас остались без хозяина, а кроме того, снизит эмиграцию украинцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы предлагают добавить "коэффициент плодовитости" в расчет пенсии
Напомним, в течение прошлого года более 100 тыс. украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка.
В этом году в Государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на компенсацию услуг няни молодым семьям по программе "муниципальная няня".