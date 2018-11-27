Президент Європарламенту отримав звернення ВРУ у зв'язку з актом агресії РФ

“Мій візит до Брюсселю розпочався із зустрічі з президентом Європарламенту Антоніо Таяні, під час якої передав звернення Верховної Ради у зв’язку з актом агресії Російської Федерації проти України,яке вчора ухвалив парламент”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 26 листопада у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови № 9341 про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та національних парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України.

“Одним із завдань схвалення звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти є продовження та посилення тиску і санкцій проти Російської Федерації, формулюванні більш активної позиції у питанні врегулювання ситуації та направлення миротворчої місії ООН в Україну”, — зазначається у пояснювальній записці.

Того ж дня, 26 листопада, Рада схвалила звернення до міжнародних організацій через агресію РФ.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.