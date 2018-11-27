Президент Европарламента получил обращение ВРУ в связи с актом агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал обращение Верховной Рады в связи с актом агрессии Российской Федерации против Украины президенту Европарламента. Об этом спикер украинского парламента сообщил в twitter, передает УНН.
"Мой визит в Брюссель начался со встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни, во время которой передал обращение Верховной Рады в связи с актом агрессии Российской Федерации против Украины, которое вчера принял парламент", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 9341 об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и национальным парламентам государств мира в связи с очередным актом агрессии Российской Федерации против Украины.
"Одной из задач одобрение обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу является продолжение и усиление давления и санкций против Российской Федерации, формулировке более активной позиции в вопросе урегулирования ситуации и направления миротворческой миссии ООН в Украине", - отмечается в пояснительной записке.
В тот же день, 26 ноября, Совет принял обращение к международным организациям за агрессию РФ.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.