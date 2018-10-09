Президент викликав до себе силовиків через вибухи на арсеналі на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко викликав до себе силовиків для доповіді у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент викликав силовиків для доповіді у зв'язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині. Уряду доручено надати всю необхідну допомогу людям", - повідомив Цеголко у Facebook.
При цьому Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вирушив до Чернігівської області.
"Надзвичайна ситуація на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди", - написав очільник уряду у Twitter.
Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Як зауважили у прес-службі уряду, пожежа сталася на складах військової частини А-1479.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.