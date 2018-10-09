Президент викликав до себе силовиків через вибухи на арсеналі на Чернігівщині

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко викликав до себе силовиків для доповіді у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко, передає УНН.