Президент вызвал к себе силовиков из-за взрывов на арсенале в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе силовиков для доклада в связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични в Черниговской области. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", - сообщил Цеголко в Facebook.
При этом пПемьер-министр Владимир Гройсман отправился в Черниговскую область.
"Чрезвычайная ситуация в Черниговской области. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - написал глава правительства в Twitter.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.