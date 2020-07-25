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Президент Швейцарії привітала домовленності ТКГ щодо посилення режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга привітала факт досягнення домовленості Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у питанні додаткових заходів посилення режиму тиші на Донбасі. Про це Соммаруга написала у своєму акаунті у Twitter, передає УНН.
“Швейцарія вітає додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню на сході України. Ми сподіваємося, що вони будуть здійснюватися ефективно і сприятимуть сталому поліпшенню становища цивільного населення, порушеного конфліктом”, — написала Президент Швейцарії.
Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.
Пізніше на нові домовленності ТКГ відреагував Генсек ООН та привітали у ЄС.