Президент про пожежі у зоні відчуження: загрози ЧАЕС немає
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що вчора зоні відчуження було подолано шість осередків вогню. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
“Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається”, - сказав Володимир Зеленський.
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Він також додав, що вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність.
Нагадаємо, на Київщині встановили палія, який спричинив пожежу у Зоні ЧАЕС.