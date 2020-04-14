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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31648 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40273 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56376 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57775 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130555 просмотра

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Президент о пожарах в зоне отчуждения: угрозы ЧАЭС нет

Президент о пожарах в зоне отчуждения: угрозы ЧАЭС нет

Киев  •  УНН

 • 12006 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вчера зоне отчуждения было преодолено шесть очагов огня. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается", - сказал Владимир Зеленский.

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Он также добавил, что уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, которые понесут строгую ответственность.

Напомним, в Киевской области установили поджигателя, который вызвал пожар в зоне ЧАЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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