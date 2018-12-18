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Президент Польщі скасував низку положень спірної судової реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Верховний суд, що змінюють деякі положення спірної судової реформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Президент Польщі скасував низку положень спірної судової реформи

Заступник голови канцелярії польського президента Павел Муха підкреслив, що цей крок є виконанням попереднього рішення Суду ЄС.

"Це рішення не має виконавчої сили. У зв'язку з цим виникла необхідність у зміні закону. Були зроблені відповідні законодавчі заходи. Пан президент не знайшов в оновленому законі невідповідностей з Конституцією Польщі. У той же час запропоновані зміни не торкнулися основних принципів роботи Верховного суду, тобто положень про створення палат надзвичайного контролю і громадських справ", - зазначив заступник голови канцелярії Дуди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС зобов'язав Польщу призупинити судову реформу

Муха нагадав, що ухваленими поправками передбачено продовження повноважень суддів Верховного і Вищого адміністративного судів старше 65 років.

Напередодні суд ЄС постановив, що дія закону про Верховному суді Польщі має бути припинена. Вирок винесла Велика палата Суду ЄС з 15 суддів.

Польща, своєю чергою, внесла поправки до закону. Відповідно до закону, Суд ЄС розглядав попередню версію закону, за призупинення дії якої виступала Єврокомісія.

Це рішення Суду ЄС є остаточним задоволенням скарги Єврокомісії до винесення вироку, щодо того, чи порушує закон про Верховний суд Польщі європейське законодавство. У скарзі Єврокомісії сказано, що положення закону про вихід на пенсію першого голови Верховного суду і частини суддів ВС може привести до політизації Верховного суду і позбавити незалежності суддів.

Разом зі скаргою Єврокомісія також виступила за введення тимчасових заходів, які будуть діяти до винесення остаточного вироку. Йдеться про призупинення дії положень закону про вихід суддів ВС на пенсію і відновлення їх на посадах. Також Єврокомісія виступила за призупинення процесу вибору першого голови Верховного суду.

Змінивши закон про Верховний суд, Польща розраховувала на те, що Єврокомісія відкличе скаргу, проте Брюссель поки не збирається цього робити. Посадові особи у ЄС вважають, що Єврокомісія збирається продовжувати тиснути на Польщу, оскаржуючи інші елементи судової реформи, заявляючи, що вони становлять загрозу для незалежності правосуддя.

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