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Президент Польши отменил ряд положений спорной судебной реформы

Киев • УНН

 • 15778 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о Верховном суде, изменяющие некоторые положения спорной судебной реформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

Президент Польши отменил ряд положений спорной судебной реформы

Замглавы канцелярии польского президента Павел Муха подчеркнул, что этот шаг является выполнением предварительного решения Суда ЕС.

"Это решение не обладает исполнительной силой. В связи с этим появилась необходимость в изменении закона. Были предприняты соответствующие законодательные меры. Господин президент не нашел в обновленном законе несоответствий с Конституцией Польши. В то же время предложенные изменения не коснулись основных принципов работы Верховного суда, то есть положений о создании палат чрезвычайного контроля и общественных дел", - отметил замглавы канцелярии Дуды.

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Муха напомнил, что принятыми поправками предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет.

Накануне суд ЕС постановил, что действие закона о Верховном суде Польши должно быть прекращено. Приговор вынесла Большая палата Суда ЕС, состоящая из 15 судей.

Польша, в свою очередь, внесла поправки к закону. Согласно закону, Суд ЕС рассматривал предыдущую версию закона, за приостановление действия которой выступала Еврокомиссия.

Данное решение Суда ЕС является окончательным удовлетворением жалобы Еврокомиссии до вынесения приговора, касательно того, нарушает ли закон о Верховном суде Польши европейское законодательство. В жалобе Еврокомиссии сказано, что положение закона о выходе на пенсию первого председателя Верховного суда и части судей ВС может привести к политизации Верховного суда и лишить независимости судей.

Вместе с жалобой Еврокомиссия также выступила за введение временных мер, которые будут действовать до вынесения окончательного приговора. Речь идет о приостановлении действия положений закона о выходе судей ВС на пенсию и восстановлении их в должностях. Также Еврокомиссия выступила за приостановление процесса выбора первого председателя Верховного суда.

Изменив закон о Верховном суде, Польша рассчитывала на то, что Еврокомиссия отзовет жалобу, однако Брюссель пока не собирается этого делать. Должностные лица в ЕС считают, что Еврокомиссия намерена продолжать оказывать давление на Польшу, оспаривая другие элементы судебной реформы, заявляя, что они представляют угрозу для независимости правосудия.

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