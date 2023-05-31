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Президент Польщі: росія на війні робить ставку не на сучасність, а на масовість техніки й людей

Президент Польщі: росія на війні робить ставку не на сучасність, а на масовість техніки й людей

Київ • УНН

 • 375951 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда у інтерв'ю The Wall Street Journal застеріг, що варто ставитись серйозно як до російської стратегії війни, так і до її озброєння, яким би застарілим та не раціональним вони не видавались, адже кремль робить ставку на масовість, передає УНН.

Деталі

Дуда висловив думку, що наразі складається ситуація, коли російський каток давить Україну, сотні людей гинуть на фронті щодня, при цьому росіян понад 100 мільйонів, а українців менш як 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя - на вагу золота. Це різні культури, підкреслив Президент.

"росія - ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї - і що з того, що ми сміємося з того, що вона викочує танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний", - розповів він.

Президент Польщі наголосив, що путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України.

"Тоді ми скажемо, що вони нічого не виграли від цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції були покарані, вони втратили сотні тисяч людей. Поразкою путіна є також те, що більше країн приєдналися до НАТО, яке є сильним, як ніколи", - підкреслив Анджей Дуда.

"Не сумнівайтеся, що вони здатні за допомогою пропаганди сказати людям, що вони повинні затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, вони повинні пишатися, тому що росія велика. Сьогодні наш спільний обов'язок як західної спільноти, частиною якої є і Польща, підтримати Україну. Ми розуміємо, що російський імперіалізм відроджується і якими будуть наслідки", - пояснив політик.

Анджей Дуда зазначив, що за підрахунками, вся допомога його країни Україні у 2022 році становила близько 1,5 відсотка ВВП Польщі, 7-8 мільярдів доларів, які не компенсовувались ЄС. 

Доповнення

Президент Польщі також нагадав, що його країна від самого початку допомагає Україні у військовому плані, передавши понад 300 танків з ресурсів власної армії, гарматні гаубиці "Краб", які є одними з найсучасніших у світі, 50 гаубиць "Армата", мільйони набоїв, сотні тисяч одиниць зброї для оснащення українського солдата, техніки, бронетехніки, МіГ-29 з пострадянських запасів.

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